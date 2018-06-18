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الإثنين، 18 يونيو 2018 03:57 م
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بدء تنفيذ الخطة الأمريكية التركية فى مدينة "منبج" بريف حلب الشرقى

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:54 م
بدء تنفيذ الخطة الأمريكية التركية فى مدينة "منبج" بريف حلب الشرقى مدينة منبج ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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بدأ اليوم الاثنين تنفيذ الخطة الأمريكية التركية المتفق عليها بخصوص مدينة "منبج" بريف حلب الشرقى.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية، أن قوات أمريكية وتركية غير مشتركة باشرت الانتشار على طرفى خط نهر الساجور الذى يفصل بين قوات مجلس "منبج" العسكرى وفصائل "درع الفرات" المدعومة من الجيش التركي.

وكانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا إلى خارطة طريق فى المدينة مطلع الشهر الحالى، خلال زيارة وزير الخارجية التركى شاوش أوغلو بواشنطن ومباحثاته مع نظيره الأمريكى مايك مومبيو والتى تضمنت عدة مراحل منها انسحاب قادة وحدات حماية الشعب "الكردية" ويليها تولى عناصر من الجيش والاستخبارات التركية والأمريكية مهمة مراقبة المدينة .

 


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