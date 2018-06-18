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الإثنين، 18 يونيو 2018 04:00 ص
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انطلاق الانتخابات العمالية فى 13 نقابة عامة بالمرحلة قبل الأخيرة غدًا

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:00 ص
انطلاق الانتخابات العمالية فى 13 نقابة عامة بالمرحلة قبل الأخيرة غدًا انتخابات العمال - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تستكمل وزارة القوى العاملة غدًا الثلاثاء، المرحلة قبل الأخيرة من انتخابات النقابات العمالية، حيث تجرى انتخابات النقابات العامة.

 

وكشفت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، أنه تم تسليم الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، للدورة النقابية 2018 /2022، وتم تسليم الكشوف النهائية بديوان عام الوزارة إلى المندوبين المفوضين من كل نقابة عامة.

 

وأسفرت النتائج عن الفوز بالتزكية فى رئاسة وعضوية 14 نقابة عامة هى: الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقى، والصناعات الغذائية، خالد عيش، الزراعة والرى، محمد سالم، الصحافة والطباعة والإعلام، مجدى البدوى، النقل البرى، جبالى المراغى، النقل البحرى، حسام الدين مصطفى، النقل الجوى، حسن شحاته، الإنتاج الحربى، سعيد النقيب، التجارة، محمد وهب الله، والمناجم والمحاجر، محمد عرابى، الخدمات الإدارية، هشام فاروق، والتعليم والبحث العلمى، هشام رضوان، والبنوك والتأمينات، جمال العقبى.

 

كما أن هناك 13 نقابة عامة فاز منها بالتزكية 4 رؤساء نقابات عامة هم: الكيماويات، عماد حمدى، والمرافق العامة، عادل نظمى، والنقل العام، مجدى حسن، والعلوم الصحية، أحمد سيد عبد المقصود، وسوف تجرى الانتخابات على العضوية فقط فى هذه النقابات عقب غدا الثلاثاء .

 

وتجرى الانتخابات على الرئاسة فقط فى نقابتى البناء والأخشاب، والسياحة، بعد فوز الأعضاء بالتزكية .

 

كما تجرى على الرئاسة والأعضاء فى نقابات: البريد، والسكة الحديد، والاتصالات، والخدمات الصحية، والنيابات والمحاكم، والبترول، والأعمال المالية والضرائب.

 

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات فى نفس اليوم وإعلان النتائج وإيداع الأوراق 20 يونيو المقبل .

 


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