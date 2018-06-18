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اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة حول اليمن يعرض خلالها جريفيث مباحثاته مع الحوثيين

الإثنين، 18 يونيو 2018 07:30 ص
اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة حول اليمن يعرض خلالها جريفيث مباحثاته مع الحوثيين مجلس الأمن الدولى
نيويورك (أ ش أ)
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يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الاثنين، جلسة مغلقة حول تطورات الأوضاع فى اليمن يدلى خلالها المبعوث الأممى الخاص مارتن جريفيث بإفادة يحيط خلالها أعضاء المجلس علما بتفاصيل خطته الشاملة للسلام فى اليمن.

ونقلت قناة العربية الحدث الإخبارية عن مصادر أممية قولها :" أن محادثات جريفيث فى صنعاء مع ميليشيات الحوثى بشأن الحديدة لم تفض إلى أى تقدم ، وأوضحت المصادر أن قيادات الميليشيات رفضت الانسحاب من ميناء الحديدة وتسليمه لإشراف أممي، وطالبوا بمزيد من الوقت لدراسة مقترح المبعوث الأممى".

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، قد رحبت فى وقت سابق، بجهود الوساطة التى يقودها المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفيث، بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا، مؤكده أنها تراقب عن كثب زيارته إلى صنعاء لإقناع ميليشيا الحوثى بالانسحاب من مدينة وميناء الحديدة سلميا.

 


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