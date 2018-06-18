المعارضة القطرية: "الحمدين" يحرض الحوثيين لنشر الافتراءات لعرقلة تثبيت الشرعية

كتب مصطفى عنبر

قال حساب المعارضة القطرية على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، إن النظام القطرى يحرض مجموعات خارجية لصالح ميليشيا الحوثيين فى اليمن وذلك من خلال نشر الافتراءات عن أوضاع إنسانية معينة، وذلك أملا أن يعرقل ذلك تطبيق القرارات الدولية الداعية إلى تثبيت الشرعية ودحر الانقلابيين.

وأوضحت المعارضة القطرية، أن هذه المجموعات الخارجية المكونة من أشخاص يدعون العمل فى المجال الحقوقى هم بالأصل مجندين لدى "تنظيم الحمدين" منذ زمن ويتلقون رواتب شهرية بغض النظر عن أماكن تواجدهم.

وأشارت إلى أن هؤلاء المرتشين يعملون فى منظمات كانت تصدر بيانات تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران ولكن من الأدوار التى كلفو بها من النظام القطرى عرقلة - قدر الإمكان- وتأخير أى إصدارات فى هذا المجال.

وأكدت المعارضة القطرية أن كل ذلك يتم ضمن عمليات تنسيق يومية بين أجهزة النظامين القطرى والإيرانى ومن خلال غرف عمليات وزعت عليها الأدوار السيساية والأمنية والإعلامية.