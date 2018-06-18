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الكنديون يقاطعون البضائع الأمريكية ردا على سياسات ترامب التجارية

الإثنين، 18 يونيو 2018 08:08 م
الكنديون يقاطعون البضائع الأمريكية ردا على سياسات ترامب التجارية رئيس وزراء كندا جاستين ترودو
كتب: محمد محسن أبو النور
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ذكرت جريدة "يو إس إيه توداى"، أن سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التجارية ألهمت الكنديين فكرة مقاطعة البضائع الأمريكية، ردا من جانبهم على رفع الرسوم الجمركية على المعادن والبضائع الكندية الواردة إلى أمريكا.

 

وأضافت الجريدة الأمريكية الشهيرة، فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت، أن الإهانات التى وجهها ترامب إلى الكنديين حول التعريفات الجمركية ألهمتهم بتنظيم مقاطعة للبضائع الأمريكية.

 

وأوضحت الجريدة أن الكنديين بدأوا بالفعل فى مقاطعة المنتجات الأمريكية مثل كاتشب هاينز أو برتقال فلوريدا أو أى أطعمة أخرى تأتى من الولايات المتحدة، مستشهدة بإحدى الكنديات المقيمات فى لاسال بمدينة أونتاريو.

 

ولفتت الجريدة إلى أن الكنديين الذين يقاطعون المنتجات الأمريكية بدأوا فى التزايد، مشيرة إلى أن هذه المقاطعة حفزتها المشاعر الكندية المعادية للرئيس دونالد ترامب والموقف التجارى الصارم من جانبه فى إطار اتفاق "نافتا".

 

ونقلت الجريدة عن أحد المواطنين الكنديين قوله "لا أشعر حقا براحة فى دعم جيراننا ويبدو أن ترامب والساسة وشعب أمريكا الذى يقف وراءه لا يريد أن يكون له مجتمع عالمى".

 

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الخشب الكندى والصلب والألمنيوم، بينما غادر ترامب اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع فى كيبيك الأسبوع الماضى، منتقد رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو فى تغريدة، واصفاً إياه بأنه "غير صادق تمامًا وضعيفًا".


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