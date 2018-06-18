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الإثنين، 18 يونيو 2018 04:38 م
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العثور على 25 جثة إثر عمليات توقيف للجيش فى مالى

الإثنين، 18 يونيو 2018 04:13 م
العثور على 25 جثة إثر عمليات توقيف للجيش فى مالى الجيش المالى
(أ ف ب)
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أعلنت مصادر متطابقة، اليوم الاثنين، العثور على جثث 25 شخصا فى وسط مالى بعد سلسلة من الاعتقالات قام بها الجيش الأسبوع الماضى.

وفى الاشهر الاخيرة، كثيرا ما اعترضت منظمات حقوق الانسان والسكان على إعلان الجيش المالى "القضاء على ارهابيين" فى هذه المنطقة، ونددوا بعمليات اعدام خارج نطاق القضاء.

وافادت منظمة تدافع عن حقوق الرعاة الرحل فى بيان أنه فى الأسبوع الماضى وخلال "عملية للجيش المالى فى بلدتى كوباكا ونانتاكا بوسط مالى تم اعتقال 25 شخصًا من جماعة الفولانى".

وأضافت أن "السكان تنبهوا لإطلاق النار وقاموا بعملية تمشيط فعثروا على ثلاث مقابر جماعية تحتوى ما مجموعه 25 جثة".

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، نفى مصدر فى وزارة الدفاع "هذه الاتهامات باعدامات بدون محاكمة"، مشيرا الى فتح تحقيق.

ورفض متحدث باسم الوزارة مصطلح "تجاوزات" الجيش قائلا أن "المنطقة المعنية خطيرة وقد فقد جنود ماليون يزورون عائلاتهم أرواحهم"، مشيرا إلى وجود "إرهابيين ومسلحين مجهولين".


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