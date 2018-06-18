الشرطة الهولندية تعتقل سائق شاحنة توصيل صدمت رواد حفل

رويترز

أفاد بيان أن الشرطة الهولندية اعتقلت، اليوم الاثنين، سائق شاحنة لتوصيل الطلبات صدمت رواد حفل فقتلت واحدا وأصابت ثلاثة.

وأضاف البيان "عثرت الشرطة على الشاحنة البيضاء التى كانت جزءا من الواقعة وتم اعتقال شخص مشتبه به"، ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل.

ودهست شاحنة صغيرة 4 مارة ليل الأحد الاثنين، على مقربة من مهرجان بينكبوب فى هولندا ما أوقع قتيلا و3 جرحى فى حالة الخطر بحسب ما أفادت الشرطة الهولندية.

ووقع الحادث قرابة الساعة 04,00 بالقرب من مخيم تابع للمهرجان فى مينشيجرفيج فى منطقة لاندجراف (جنوب) على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الألمانية، وأوضحت الشرطة المحلية على تويتر، أن "السلطات لا تزال تبحث عن الشاحنة المعنية".

وأرسلت السلطات مروحية اسعاف الى المنطقة، كما أغلقت الرصيف مؤقتا أمام حركة المرور بسبب "تحقيق الشرطة الذى لا يزال جاريا".

واجتذبت النسخة ال49 من مهرجان بينكبوب الذى تشارك فيه فرق بيرل جام وفو فايترز وبرونو مارس نحو 67 الف زائر ايام الجمعة والسبت والاحد، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الهولندية عن مخرج الحدث يان سميتس.