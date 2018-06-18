الشرطة البوسنية تمنع مئات المهاجرين من العبور إلى كرواتيا

سراييفو (رويترز)

قالت شرطة البوسنة، فى بيان إنها أغلقت لفترة وجيزة معبرا حدوديا مع كرواتيا العضو بالاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين لمنع مجموعة من المهاجرين، كانوا يحاولون المرور عبر غابة، من الوصول إلى التكتل الثري.

وقال أنيل راميتش وزير الداخلية فى منطقة أونسكو-سانسكى بشمال غرب البوسنة إن كرواتيا نشرت أيضا قوات من الشرطة على جانبها من الحدود.

وقال راميتش فى مؤتمر صحفى فى بلدة بيهاتش البوسنية "كرواتيا أغلقت حدودها". ولم يرد على الفور أى تعليق من السلطات الكرواتية.

ونشر رئيس المنظمة الدولية للهجرة فى غرب البلقان تسجيلا مصورا على تويتر يظهر فيه مئات المهاجرين ومعظمهم رجال يحملون حقائب على ظهورهم وبعض الأطفال وهم يسيرون عبر الغابات باتجاه معبر مالجيفاك الحدودي.

وقال رئيس المنظمة بيتر فان دير أوفيريت على تويتر "تطور مقلق للغاية يهدد بحدوث رد فعل عنيف لن يكون فى مصلحة أحد".

وجاء فى تعليق على صفحة معبر مالجيفك الحدودى أن قوات شرطة من البوسنة وكرواتيا تنتشر على جانبى المعبر الذى تم إغلاقه وتحويل المسافرين إلى مواقع أخرى.

وقال بيان شرطة الحدود إنه تمت إعادة فتح المعبر فى وقت لاحق وإن الشرطة تتحدث مع المهاجرين للابتعاد عن الحدود.

ولم يتضح على الفور سبب حدوث ذلك اليوم الاثنين لكن تحسن الأحوال الجوية فى فصل الصيف فى أوروبا غالبا ما يدفع المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل فى البلقان للقيام بمحاولات للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وفى عام 2015 عبر أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط ولم يمر عبر البوسنة سوى عدد قليل نسبيا منهم. وغالبا ما يغادر المهاجرون بلادهم هربا من الفقر.

وخلال هذا العام دخل أكثر من 6500 شخص من آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى البوسنة عبر صربيا واستخدموا أيضا طريقا جديدا لتهريب البشر من اليونان عبر ألبانيا والجبل الأسود والبوسنة إلى كرواتيا ثم إلى غرب أوروبا.