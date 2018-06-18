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الشاباك يتهم وزير إسرائيلى سابق بالتجسس لصالح إيران

الإثنين، 18 يونيو 2018 03:40 م
الشاباك يتهم وزير إسرائيلى سابق بالتجسس لصالح إيران رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان
كتب- هاشم الفخرانى
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اتهم جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك"، وزير إسرائيلى سابق بالتخابر مع إيران، حيث قدم الوزير الذى يدعى جونين سيجيف مساعدات مالية لإيران والتجسس ضد إسرائيل.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المستشار القضائى للحكومة والنائب العام صادقا على لائحة الاتهام التى توجه ضد شخصية إسرائيلية بارزة. ورغم أن سيجيف كان يعيش فى نيجيريا بالسنوات الأخيرة إلا أن حكومة أبوجا وافقت على تسليمه بناء على مذكرة اعتقال إسرائيلية صدرت الشهر الماضى، بعد أن رفضت غينيا الاستوائية السماح له بدخول أراضيها بسبب ماضيه الجنائى المشبوه.

 

وقام جهاز الأمن العام بالتحقيق مع سيجيف بعد أن جمعت معلومات تفيد بأنه على علاقة بجهات استخباراتية إيرانية ويساعدهم فى نشاطهم ضد إسرائيل.


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