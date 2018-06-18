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الإثنين، 18 يونيو 2018 09:47 ص
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السيطرة على حريق هائل شب داخل منزل مكون من 3 طوابق فى المنوفية

الإثنين، 18 يونيو 2018 09:14 ص
السيطرة على حريق هائل شب داخل منزل مكون من 3 طوابق فى المنوفية حريق - أرشيفية
المنوفية_ محمد فتحى
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تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا بتمكن قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمنزل مكون من 3 طوابق، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، من إدارة شرطة النجدة  يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية شوشاي -  دائرة المركز بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذي نشب بشقه بالطابق الثالث لعقار مكون من ثلاث طوابق  علي مساحة 95 متر تقريباً ملك "ع ح ا  " 28 حداد مسلح، ومقيم بذات الناحية لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات التلفيات احتراق سقف الحجرة ــ بعض الأثاثات والأجهزة الكهربائية.
 
بسؤال المالك، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونفى الشبهه الجنائية، تم التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم  7070  إدارى مركز  أشمون لسنة 2018م كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة .
 
 
 

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