السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

كتب رضا حبيشى

أكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، منح تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم لاستقلال القطارات بكافة أنواعها المكيفة والعادية، للانتقال لأى مكان على مستوى الجمهورية، وذلك من واقع المسئولية الاجتماعية للهيئة.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تستخرج كارنيهات سنوية لمرضى السرطان بمجرد تقديم ما يفيد إصابته بالسرطان، وأنه بموجب هذا الكارنيه يستطيع المريض التوجه لأى شباك تذاكر والحصول على تذكرة مجانية له ومرافقه، لافتًا إلى تخصيص 4 مقاعد بكل قطار لمرضى السرطان ومرافقيهم.