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السرقة وراء قتل تاجر أثاث العجوزة.. والقبض على القاتل

الإثنين، 18 يونيو 2018 10:37 م
السرقة وراء قتل تاجر أثاث العجوزة.. والقبض على القاتل المجنى عليه فى العجوزة
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم بقتل تاجر أثاث بالعجوزة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن السرقة كانت الدافع وراء مقتل المجنى عليه.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد تغيب تاجر أثاث مستعمل يدعى "عزام" ووجود شبهة جنائية فى اختفائه. 


وبإجراء التحريات، تبين للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، والنقيب أحمد عادل، أن التاجر توجه بصحبة عامل لشراء أثاث منزلى مستعمل من شقته، إلا أن العامل قرر قتله لسرقة مبلغ 2000 جنيه كان بحوزته. 


وتوصلت التحريات، أن المتهم سدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، استعدادا للتخلص من الجثة، واستولى على النقود.


وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العقيد أيمن حمزاوي مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب الجريمة، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة. 


وذكر مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن رجال المباحث تمكنوا من التوصل لهوية المتهم من خلال فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية بمنطقة أرض اللواء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 
 
 

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