الرئيس عبد ربه يدشن مشروعات خدمية جديدة فى اليمن .. تعرف عليها

إيمان حنا

دشن الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية ، اليوم، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، حزمة من المشاريع الخدمية فى مجال الاتصالات والإنترنت، والتى تشمل بوابة عدن الدولية، وشبكة عدن للتراسل الضوئى الدولي، ومزود خدمة الإنترنت (عدن نت) وشبكة عدن للإنترنت اللاسلكى ومركز عدن للسيطرة والتحكم وسنترال عدن للوسائط المتعددة وشبكة عدن للجيل الرابع وشبكة عدن لتراسل المعطيات و الكابل البحرى الدولى والتابعة للمؤسسة العامة للاتصالات بتمويل حكومى بنحو مائة مليون دولار أمريكى شامل المشروع والتجهيزات المصاحبة وبكفاءات وخبرات يمنية خالصة.

وخلال الافتتاح ألقى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية على اهتمامه الدائم ومتابعته لتفاصيل المشروع وإيذاناً بتدشينه.

وأكد أن هذه المشروعات تعتبر خطوةٌ مهمة نحو بناء اليمن الجديد الاتحادى ووضع حدّ للاحتكار، والنهب، والاستحواذ على أموال الشعب، كما ووضع حد للانقلاب وحوثيتة وعبيده وليست انتصارات الحديدة سوى مقدمته.

وأضاف بن دغر ، أن هذا المشــروع هو أحد مشاريع التنمية وسيذكر التاريخ بهذا الإنجاز اليوم أن عهدكم شهد حراكاً تنموياً غير مشهود من قبل فى ضل ظروف غاية فى التعقيد تمر بها البلاد ، وأقر المشروع وأنجز بأفق وطني، فهو مشروع لكل اليمن الكبير وستمتد خدماته على كل مساحة الوطن ويستفيد منه كل مواطن.

وأكد أن هذا المشروع سيوفر سعات تفوق ثمانين مرة عما هو متاح اليوم فى اليمن، ويمنح مستخدمى الإنترنت سرعات هائلة، وسعات غير مسبوقة، ووضوح أكبر فى المخرجات وسعر أقل، موضحاً أن كُلفة المشروع بلغت نحو مائة مليون دولار أمريكي، بالأعمال المصاحبة التى جرى توفيرها بإمكانيات محلية وموارد ذاتية، وكان آخرها تخصيص من الموارد المركزية من الضرائب خمسة مليار ريال يمنى عندما سيطر الحوثيون على موارد الاتصالات وموارد البلاد.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المشروع سيوفر بوابة احتياطية لليمن فى عدن، وسيكون لدينا بوابتين أخريين فى محافظتى الحديدة والمكلا ، وهذه البوابات تمنع حدوث أيّة انقطاعات فى الاتصــالات الدولية والانترنت، وسعة ومرونة فى الحركة، كما انها تكسر الاحتكار، وتمنع المركزية الشديدة التى تسببت فى نهب الوطن والمواطن، وتعيد المال الناتج عن الاتصالات إلى أهله والى الدولة والى البنك المركزي، وستذهب أموال وموارد المشروع من اليوم إلى البنك المركزى اليمني.

وأضاف الدكتور بن دغر ، أن هذا المشروع سيرتبط بالمؤسسة العامة للاتصالات، وهو بالكامل ملكية للدولة، وللجمهورية اليمنية وللشعب اليمني، وسيكون القطاع الخاص فى مجال الاتصالات مستفيداً استفادة تامة من إمكانياته، والأهم هو أن المواطن ابتداءً من اليوم سوف يشعر تدريجياً بالفارق الكبير بين هذا النوع من الخدمة والخدمات السابقة له، كما ان المشروع.

ويعد المشروع إضافة نوعية جديدة فى إطار خدمة الاتصال والإنترنت سيلمسها المواطن من خلال سرعة وكفاءة الخدمة وإرسال وتبادل البيانات والتى ستنطلق اعمال الخدمة تدريجيا وتباعا بموجب تنظيم توزيع الوسائل والشرائح والوسائط اللازمة.

حضر حفل التدشين والافتتاح مستشارو رئيس الجمهورية ياسين مكاوى وصالح عبيد احمد والدكتور محمد موسى العامري، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، ووزراء الاعلام معمر الاريانى والصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمى والشئون الاجتماعية والعمل الدكتور ابتهاج الكمال ،ومدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن احمد العقيلي، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور والقائم بأعمال محافظ عدن احمد سالمين وأمين عام المجلس المحلى بدر معاون ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان وعدد من المسؤولين والمدراء والقيادات التنفيذية.