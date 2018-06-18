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الرئيس الأمريكى يأمر البنتاجون بتشكيل "قوة فضائية" أمريكية

الإثنين، 18 يونيو 2018 08:01 م
الرئيس الأمريكى يأمر البنتاجون بتشكيل "قوة فضائية" أمريكية دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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أمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الاثنين البنتاجون بتشكيل "قوة فضائية لتكون الذراع السادسة فى الجيش الأمريكى وتضمن "السيطرة الأمريكية" فى الفضاء.

وقال ترامب "اوجه وزارة الدفاع والبنتاجون للبدء فورا فى الإجراءات الضرورية لتشكيل قوة فضائية كالذراع السادسة للقوات المسلحة".

وتابع "لدينا قوة جوية كما سيكون لدينا القوة الفضائية، منفصلين لكن متساويين"، وأضاف "حين يتعلق الأمر بالدفاع عن اميركا ليس كافيا ان يكون هناك تواجد أميركى فى الفضاء، يجب أن يكون لدينا سيطرة أمريكية فى الفضاء".

ولم يتضح على الفور دور القوات الفضائية التى اعلنها ترامب، وتاتى تعليقات ترامب فى بداية الاجتماع الثالث لمجلس الفضاء الوطني، وهى هيئة استشارية يرأسها نائب الرئيس مايك بنس.

 


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