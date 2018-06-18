الرئاسة الفلسطينية تعليقا على صفقة القرن: لن نعترف بفصل غزة عن الضفة الغربية

كتب : أحمد جمعة

قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطينى لن يعترفا بأية شرعية لما تخطط له الإدارة الأمريكية، وإسرائيل، بشأن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، تحت عنوان "المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، بهدف تقويض المشروع الوطنى، المتمثل بإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحويل موضوع غزة إلى قضية إنسانية.

وأضاف أبو ردينة فى معرض رده على ما يجرى تداوله من أفكار تتعلق بما يسمى بـ "صفقة القرن"، ان القيادة الفلسطينية تحذر من التعاطى مع أى إجراءات من شأنها الالتفاف على المشروع الوطنى الفلسطينى، وتكريس انفصال غزة عن الضفة الغربية، والتنازل عن القدس ومقدساتها.

وتابع أبو ردينة، تجدد القيادة الفلسطينية التأكيد على ثقتها بقدرة شعبنا على إفشال كل المخططات والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وبدعم الأشقاء العرب، وأحرار العالم.

وختم أبو ردينة تصريحه بالقول، إن سياسة الرئيس أبو مازن الواضحة والثابتة، هى أنه لا دولة فى غزة ولا دولة بدون غزة، وهذا اجماع فلسطينى، وعربى، ودولى.