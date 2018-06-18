الداخلية العراقية تعتقل ما يسمى بـ"مسؤول عقارات داعش" مع والده فى الموصل

بغداد أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، اعتقال مسؤول العقارات بتنظيم "داعش" مع والده الذى يسمى بـ"الوالى الشرعى" فى غابات الموصل بالجانب الأيسر للمدينة.

وقال المتحدث باسم الداخلية سعد معن فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن "مديرية النجدة التابعة لقيادة شرطة نينوى ألقت القبض على ما يسمى مسؤول العقارات فى صفوف عصابات داعش الارهابية"، مشيرا إلى أنه كان يعمل خلال تواجد التنظيم بالموصل مع والده الإرهابى والذى كان يشغل منصب ما يسمى "الوالى الشرعي" لمناطق جنوب الموصل".

وأوضح المتحدث أنه تم القبض عليه فى منطقة الغابات السياحية فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل.