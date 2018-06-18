الحكومة تُقيم 4000 قيادى بالجهاز الإدارى سبتمبر القادم

كتب : مصطفى عبد التواب

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تنتهى الشهر القادم من برنامج لتقيم 4000 قيادى بالجهاز الإدارى للدولة، اعدته الحكومة بهدف توفير قاعدة بيانات عن الموظفين وقدراتهم المختلفة.

وأضحت هالة السعيد فى تصريحات صحفية لها، إن التقييم يبدأ بقيادات المحافظات فى سبتمبر، وسيتم بالتوازى تقييم موظفى الجهاز الإدارى الذين تم تعيينهم على مدى الـ10 سنوات الماضية ويصل عددهم إلى حوالى 10 آلاف موظف حتى يمكن إتاحة الحد الأدنى من المعلومات الإدارية والقانونية والمعرفية والسلوكية للموظفين.