الحكومة اليمنية ترحب بالجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمى فى اليمن

إيمان حنا

أصدرت الحكومة اليمنية الشرعية، بيانا أكدت فيه ترحيبها بالجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمى للأزمة فى اليمن، بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا والمتمثلة فى مخرجات الحوار الوطنى والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة خاصة القرار 2216.

وأكدت الحكومة – فى بيانها بالذى نشرته وكالة الأنباء اليمنية– أن مواصلة ميليشيا الحوثى الانقلابية لتعنتها وعدم تجاوبها مع الجهود الدولية سيكون له انعكاسات خطيرة على الصعيدين الإنسانى والسياسى، وإنها ماضية فى تحرير محافظة الحديدة وكامل المناطق اليمنية التى تسيطر عليها الميليشيا الحوثية الانقلابية.

واستنكرت الحكومة الممارسات التى تقوم بها الميليشيا تجاه الحديدة ومحافظات الساحل وسكانها، بزرع الألغام فى الشوارع والمؤسسات الحكومية والأحياء السكنية، ومنع السكان من الخروج من المناطق القريبة من العمليات العسكرية، لاستخدامهم كدروع بشرية .

وأكدت أن تلك الممارسات تخالف كافة القوانين الدولية، ولا ينسجم مع جميع الأعراف والقيم، وتؤكد حرصها على سلامة أهالى الحديدة والساحل، وضمان عدم تعرضهم لأى أذى.

وأشادت الحكومة بمستوى التنسيق الجارى مع التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والإنسانية، والذى يأتى فى إطار الدعم الكبير الذى يقدمه التحالف العربى للشرعية اليمنية.

وأشادت الحكومة اليمنية بمستوى التنسيق الجارى مع التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن على مختلف الأصعد السياسية والعسكرية والإنسانية، والذى يأتى فى إطار الدعم الكبير الذى يقدمه التحالف العربى للشرعية اليمنية.

كما أشادت الحكومة بجهود قوات التحالف العربى لتحرير مدينة وميناء الحديدة، حيث تحقق هذه القوات انتصارات متتالية ستسفر عن سرعة رفع المعاناة عن سكان الحديدة والبدء بعملية واسعة للمساعدات الإنسانية فور انتهاء العمليات العسكرية.