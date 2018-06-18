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الجيش الليبى ينفى اعتقال سائق "بن لادن" ويحذر من شائعات "التواصل الاجتماعى"

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:44 م
الجيش الليبى ينفى اعتقال سائق "بن لادن" ويحذر من شائعات "التواصل الاجتماعى" الإرهابى سفيان بن قمو
كتب : أحمد جمعة
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نفى قائد غرفة عمليات الكرامة فى ليبيا اللواء ركن عبد السلام الحاسى، اعتقال الجيش الليبى لسائق أسامة بن لادن الإرهابى سفيان بن قمو، مؤكدا أن كل ما يتردد حول اعتقاله عار تماما عن الصحة.
 
كانت وسائل إعلام عربية قد زعمت اعتقال الجيش الليبى، للقيادى السابق فى تنظيم القاعدة أبو سفيان قمو، الذى عمل سائقا للزعيم السابق للتنظيم، أسامة بن لادن.
 
 
ودعا عبد السلام الحاسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، الاثنين، وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة تحرى الدقة فى نقل الأخبار الخاصة بالجيش الليبى، مشددا على ضرورة الحذر من الشائعات التى يتم ترديدها عبر نشطاء فيس بوك حول عمليات الجيش الليبى فى مدينة درنة.
 
 
ونقلت وسائل الإعلام العربية عن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى الشائعات التى ترددت حول اعتقال الجيش الليبى للإرهابى سفيان بن قمو عقب اشتباكات فى مدينة درنة شرق البلاد.
 
 
ويعتبر أبوسفيان بن قمو (59 سنة) من أبرز قيادات تنظيم القاعدة، إذ هاجر إلى خارج البلاد بعد أن ترك عمله النظامى بالدولة الليبية بداية الثمانينيات، ووصل إلى أفغانستان عبر السودان وتدرب فى معسكرات القاعدة قبل أن يتحول إلى مدرب فى التنظيم، ويصبح من أبرز قياديى تنظيم القاعدة ويشارك فى أغلب معاركه.

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