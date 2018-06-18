التعليم العالى: إنشاء معمل للخلايا الجذعية بمعهد بحوث أمراض العيون

كتب وائل ربيعى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور هشام كراوية رئيس معهد بحوث أمراض العيون حول إنشاء المعهد معمل للخلايا الجذعية بمبنى المستشفى بالمعهد.

وأشار التقرير إلى أن هذا المعمل يعد أول معمل خلايا جذعية للعيون فى مصر لعلاج أمراض السطح الخارجى للعين والقرنية والتى تعد من أكثر أسباب ضعف الإبصار شيوعا فى مصر.

وأضاف التقرير أن معمل الخلايا الجذعية أنشئ طبقا لتكنولوجيا الغرف المعقمة (Clean Room)، ومكون من غرفتين و 4 أقسام متدرجة فى درجة انخفاض عدد الجزيئات وذلك باستخدام تكنولوجيا الضغط المتدرج وفلاتر الهواء، والمعمل مجهز بالأجهزة اللازمة لأبحاث الخلايا الجذعية وجار استكمال باقى الأجهزة المطلوبة للأبحاث المستقبلية.

وحول المجالات البحثية للمعمل، أشار التقرير إلى أن المعمل يوفر بيئة مناسبة لأبحاث الخلايا الجذعية التى ستبدأ بالتطبيقات الخاصة بأمراض نقص الخلايا الجذعية بالقرنية، والأبحاث الخاصة بالشبكية حيث يتم استخدام الخلايا الجذعية لاستنباط خلايا ناضجة أو خلايا ناضجة جزئيا لتحل محل الأنسجة الضامرة مباشرة أو زرع الخلايا الجذعية نفسها، والتى يمكن أن تنتج العوامل المختلفة التى تنقذ خلايا الشبكية وتمكنها من استعادة وظائفها.

وأشار التقرير أيضا إلى إنشاء المعمل المركزى لإلحاقه بمعمل الخلايا الجذعية، ويتكون من وحدتين، وحدة البيولوجيا الجزيئية (غرفتين) ووحدة المناعة (غرفتين)؛ بهدف خدمة الخطة البحثية للمعهد واستكمال الأجهزة المتقدمة الغير متوفرة حاليا فى أقسام المعهد المعملية المختلفة، وإتاحة هذه الأجهزة للاستخدام المشترك لأعضاء هيئة البحوث فى هذه الأقسام.