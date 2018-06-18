video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 12:32 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى: إنشاء معمل للخلايا الجذعية بمعهد بحوث أمراض العيون

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:22 ص
التعليم العالى: إنشاء معمل للخلايا الجذعية بمعهد بحوث أمراض العيون الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور هشام كراوية رئيس معهد بحوث أمراض العيون حول إنشاء المعهد معمل للخلايا الجذعية بمبنى المستشفى بالمعهد.

 

وأشار التقرير إلى أن هذا المعمل يعد أول معمل خلايا جذعية للعيون فى مصر لعلاج أمراض السطح الخارجى للعين والقرنية والتى تعد من أكثر أسباب ضعف الإبصار شيوعا فى مصر.

 

وأضاف التقرير أن معمل الخلايا الجذعية أنشئ طبقا لتكنولوجيا الغرف المعقمة (Clean Room)، ومكون من غرفتين و 4 أقسام متدرجة فى درجة انخفاض عدد الجزيئات وذلك باستخدام تكنولوجيا الضغط المتدرج وفلاتر الهواء، والمعمل مجهز بالأجهزة اللازمة لأبحاث الخلايا الجذعية وجار استكمال باقى الأجهزة المطلوبة للأبحاث المستقبلية.

 

وحول المجالات البحثية للمعمل، أشار التقرير إلى أن المعمل يوفر بيئة مناسبة لأبحاث الخلايا الجذعية التى ستبدأ بالتطبيقات الخاصة بأمراض نقص الخلايا الجذعية بالقرنية، والأبحاث الخاصة بالشبكية حيث يتم استخدام الخلايا الجذعية لاستنباط خلايا ناضجة أو خلايا ناضجة جزئيا لتحل محل الأنسجة الضامرة مباشرة أو زرع الخلايا الجذعية نفسها، والتى يمكن أن تنتج العوامل المختلفة التى تنقذ خلايا الشبكية وتمكنها من استعادة وظائفها.

 

وأشار التقرير أيضا إلى إنشاء المعمل المركزى لإلحاقه بمعمل الخلايا الجذعية، ويتكون من وحدتين، وحدة البيولوجيا الجزيئية (غرفتين) ووحدة المناعة (غرفتين)؛ بهدف خدمة الخطة البحثية للمعهد واستكمال الأجهزة المتقدمة الغير متوفرة حاليا فى أقسام المعهد المعملية المختلفة، وإتاحة هذه الأجهزة للاستخدام المشترك لأعضاء هيئة البحوث فى هذه الأقسام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول نشاط المركز الثقافى المصرى بأذربيجان

التعليم العالى

الخلايا الجذعية

أمراض العيون

معمل




لا تفوتك
روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة