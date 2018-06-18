التعليم: إطلاق رابط على موقع الوزارة لتلقى شكاوى المعلمين الأسبوع المقبل

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إنه تم تحديد يوم ثابت أسبوعيا للاجتماع بالمعلمين لمناقشة مشكلاتهم، وذلك فى ديوان عام وزارة التربية والتعليم وبالأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضاف عمر أنه سيتم زيارة الإدارات التعليمية والمديريات طوال العام ولقاء من يصعب عليه الحضور للوزارة وستعلن الوزارة مواعيد الزيارات الميدانية، كما سيتم إطلاق رابط على موقع الوزارة الأسبوع المقبل لتلقى شكاوى المعلمين والتعامل معها فورا تحت إشرافه المباشر.

وأكد عمر أنه سيتم تفعيل الحكومة الإلكترونية بحيث يتم إدارة جميع ملفات المعلمين من خلالها، وسنعقد قريبا اجتماعا مع الزملاء بوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لتنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك للتيسير على المعلمين وتطوير العمل وللقضاء على السلبيات الحالية.

وتابع: قريبا ستعلن الوزارة عن العديد من الإجراءات المميزة للمعلمين ولأولياء الأمور.