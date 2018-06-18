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التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع المشاغبين.. و2 عصا إليكترونية لكل لجنة

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:20 ص
التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع المشاغبين.. و2 عصا إليكترونية لكل لجنة الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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أعلن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة ستطبق إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب بامتحانات الثانوية العامة فى الأيام المتبقية من الامتحانات.

وقال رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم تزويد كل لجنة بعدد ٢ عصا إليكترونية جديدة وبطاريات جديدة لتشغيل العصا القديمة بفاعلية.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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