الاتحاد الاوروبي يمدد لسنة عقوبات يفرضها على روسيا حول ضمها القرم

أ ف ب

أعلن الاتحاد الاوروبى، اليوم الاثنين، أنه يمدد لسنة عقوبات مشددة يفرضها على روسيا فى اعقاب ضمها القرم عام 2014 من اوكرانيا.

وتفرض تلك التدابير حظرا على بعض السلع المستوردة والمصدرة، وتمنع شركات مقرها الاتحاد الاوروبى من القيام بخدمات استثمارية وسياحية فى القرم.

وقالت الكتلة في بيان "إن المجلس (الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي) مدد التدابير التقييدية ردا على الضم غير القانونى من جانب روسيا للقرم وسيباستوبول، إلى 23 يونيو 2019".

وأضاف البيان "بعد أربع سنوات على الضم غير القانونى لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا الاتحادية، يؤكد الاتحاد الاوروبى عدم اعترافه بهذا الانتهاك للقانون الدولى ومواصلة ادانته له".