"الأوقاف" تعقد دورة حول فقه الحج للأئمة المرافقين للحجاج

كتب لؤى على

تعقد وزارة الأوقاف دورة علمية حول أهم الأسئلة والقضايا التي يكثر السؤال فيها أثناء الحج، كما تشمل الدورة دراسة كتاب: (التيسير فى الحج) الذى أصدرته وزارة الأوقاف المصرية حول أهم القضايا العصرية المتعلقة بفقه الحج، وذلك يومى السبت والأحد الموافقين 30 / 6 و 1 / 7 / 2018م.

وقالت الوزارة فى بيان، إن من يتخلف عن حضور هذه الدورة أو يرسب فيها يُعد مستبعدًا من السفر، فعلى جميع الأئمة الذين تم اختيارهم مبدئيًا لمرافقة بعثة الحج ( وأسماؤهم بالكشف المرفق ) الحضور إلى مقر الدورة بمسجد النور بالعباسية الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 30 / 6 / 2018م، علمًا بأن الاختبار الشفوى فى الدورة سيعقد يوم الاثنين الموافق 2 / 7 / 2018م، بمكتب رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية، بالديوان العام، فى تمام الساعة 9.00 صباحًا.

أسماء المرشحين لحضور الدورة حول فقه الحج:

1. الشيخ/ أحمد عبد المؤمن أحمد يونس المنوفية

2. الشيخ/ محمد محمد عبد الفتاح سلامة دمياط

3. د. هشام عبد العزيز علي عبد الرحمن الديوان العام

4. د. محمد الشحات محمد عبد الرحمن أبو ستيت الديوان العام

5. د. أسامة فخري فكري محمد محمود الجندي الديوان العام

6. د. خالد صلاح الدين علي حسونة الديوان العام

7. د. طارق محمد صبري عبد ربه عبد الوهاب القاهرة

8. د. يوسف مصطفى أحمد موسى أسوان

9. الشيخ/ مصطفى عبد الله مصطفى زيد المنوفية

10. الشيخ/ محمود العزب محمد محمود الأقصر

11. الشيخ/ حسين عويس محمد حسين الفيوم

12. الشيخ/ محمد حامد أحمد الشاطر البحر الأحمر

13. الشيخ/ حسن شعبان سيد أبو بكر الفيوم

14. الشيخ/ محمد سويلم محمد جاد القليوبية

15. الشيخ/ رضا محمد ولي الدين عبد العاطي الغربية

16. الشيخ/ زكريا عثمان عباس علي أسيوط

17. د. صبري حلمي محمد محمد أبو غياتي الغربية

18. الشيخ/ عبد الله محمد مصطفى محمد الدقهلية

19. الشيخ/ محمد أنور محمد إسماعيل مطروح

20. الشيخ/ محمد مصطفى عبد الفضيل سالم المنيا

21. الشيخ/ أحمد فرج علي عبد الجواد الجيزة

22. الشيخ/ أمين نشأت حامد فرحان أسيوط

23. الشيخ/ محمود صابر حرز الله عبد القوي بني سويف

24. الشيخ/ ناصر سالم سليم حسن البحر الأحمر

25. الشيخ/ السيد محمد السيد عبد الرحمن الشرقية

26. الشيخ/ أحمد مجاهد عبد الرحمن عبد الله أسوان

27. الشيخ/ محمود خليل سيد خليل القاهرة

28. الشيخ/ عصام ثابت صبره سليمان أسيوط

29. الشيخ/ محمد السيد أحمد جمعة كفر الشيخ

30. د. أحمد السيد أبو اليزيد السيد البقري الدقهلية

31. الشيخ/ أمير محمد عبد الجواد درويش الغربية

32. الشيخ/ ياسر محمد أحمد أبو المجد قنا

33. الشيخ/ عبد الستار حسن أبا زيد حساني أسوان

34. الشيخ/ محمود يوسف محمد علي الأقصر

35. الشيخ/ مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى الدقهلية

36. حسان محمد عبد القادر محمد الأقصر

37. عاطف عبد البصير هاشم أحمد الجيزة

38. أحمد حامد أبو النجا محمد السيد دمياط

39. إبراهيم جابر محمد سليمان الجيزة

40. السيد عبد النظير هريدي سليمان القليوبية

41. محمود ضاحي عبد الرؤوف حافظ سوهاج

42. الشيخ/ إسماعيل أحمد علي إسماعيل البحر الأحمر

43. د. إسلام حسن محمد محمد القاهرة

44. الشيخ/ أحمد عبد الحميد محمد أحمد الأقصر

45. الشيخ/ ياسر محيي الدين محمد الطواب المنوفية

46. الشيخ/ ياسر حلمي محمد محمد أبو غياتي الغربية

47. الشيخ/ ماهر بدر علي العراقي المنوفية

48. الشيخ/ سعد محمد سعد عيسى البحيرة

49. الشيخ/ محمد حسين إبراهيم محمد أسوان

50. الشيخ/ محمد وفيق مصطفى شتا كفر الشيخ

51. الشيخ/ محمد عبد العاطي عبد الفتاح الغزالي بني سويف

52. الشيخ/ ناصر عبد الأعلى عطية حسن الشرقية

53. الشيخ/ سامي محمد حسانين البطح القليوبية

54. د. عبد الشافي حسانين عبد الشافي محمد الدقهلية

55. الشيخ/ محمد سيد أحمد إبراهيم قريطم القاهرة

56. الشيخ/ محمد دسوقي بلال دسوقي القاهرة

57. الشيخ/ أسامة محمد السيد عز قابيل القاهرة

58. الشيخ/ مختار جلال السيد أبو عجيل نصر القاهرة

59. الشيخ/ جلال جابر محمد الديب دمياط