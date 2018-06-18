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"الأعلى للإعلام": لن نسمح بأى تجاوزات تخالف قيم المجتمع ومواثيق الشرف

الإثنين، 18 يونيو 2018 08:29 م
"الأعلى للإعلام": لن نسمح بأى تجاوزات تخالف قيم المجتمع ومواثيق الشرف مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام
‎كتب محمد السيد
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أصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانا أدان فيه قناتى الحدث اليوم و ltc على خلفية التجاوزات التى تتم عبر شاشتيهما، والتى كان آخرها ما صدر عن أحمد سعيد مقدم برنامج كلام فى الكورة، مضيفا أنه وعلى الرغم من كونه يرى فى إلغاء القناتين للبرنامج قرارا صحيحا، إلا أن ذلك لا يعفيهما من إدانة المجلس إدانة شديدة لأن ما جاء فى البرنامج خالف أصول المهنة وقواعدها الأخلاقية المتعارف عليها.

وأضاف المجلس فى بيان له، أنه قرر إحالة مقدم البرنامج إلى النقابة المختصة لإجراء تحقيق عاجل معه وإبلاغ المجلس بالنتائج، متابعا: "كل الخيارات مفتوحة أمامه إذا ما تكررت التجاوزات، والمجلس لن يسمح بأى حال من الأحوال بأى تجاوزات تخالف قيم المجتمع ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، وأن الفترة المقبلة ستشهد رصدا دقيقا لكل ما يقدم دون تقييد لحرية الرأى أو مساس بالإبداع"، مشددا على قاعدة أن الحرية المسئولة يجب أن تكون حاكمة فى المشهد الإعلامى المصرى.

وأشار البيان الصادر عن المجلس إلى أن رصد برامج ltc أشار إلى وجود تجاوزات تسىء لعلاقات مصر والدول العربية وأن المجلس بصدد اتخاذ قرارات أخرى.

كانت قناتا الحدث اليوم وltc قد أصدرتا بيانا فى وقت سابق أعلنت خلاله وقف برنامج كلام فى الكورة بسبب تجاوزات مقدمه وإخلاله بميثاق الشرف الإعلامى.


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