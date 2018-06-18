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"الأعلى للإعلام": تجاوزات ببرامج على قناة ltc تسىء لعلاقات مصر والدول العربية

الإثنين، 18 يونيو 2018 09:02 م
"الأعلى للإعلام": تجاوزات ببرامج على قناة ltc تسىء لعلاقات مصر والدول العربية المجلس الأعلى للاعلام
كتب محمد السيد
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أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك تجاوزات فى عدة برامج بقناة ltc تسئ إلى علاقات مصر والدول العربية، مضيفا أنه بصدد اتخاذ إجراءات ضد القناة، لافتا إلى أن إحدى هذه المخالفات ما قاله أحمد سعيد مقدم برنامج "كلام فى الكورة" ضد تركى آل الشيخ وزير الرياضة السعودى بما يمثل إساء للعلاقات المصرية السعودية.

وأضاف المجلس، فى بيان له، أن المذيع أحمد سعيد ادعى فى حلقة 9 يونيو الجارى، على "تركى آل الشيخ" ولم يذع المكالمة المزعومة لإثبات كلامه، حسبما قال، ثم أوقفته القناة فظهر على قناة ltc وكرر نفس الكلام.

كانت قناة الحدث اليوم، قد اتخذت قرارا نص على: "بناء على ما تراءى لمجلس إدارة قناة الحدث اليوم بشأن برنامج كلام في الكورة بحلقة السبت 9 يونيو الجاري تقديم المذيع أحمد سعيد والتى احتوت على ما يخالف ميثاق الشرف الإعلامى وبناء على ما تم إيقافه من قبل والتعمد فى إحداث قلاقل فقد قرر مجلس الإدارة إيقاف البرنامج لأجل غير مسمى لحين انتهاء التحقيقات بشأن ما ورد ببرنامجه وما يذكره على الصفحة الشخصية على الفيس بوك بخصوص قناة الحدث اليوم".

 

 


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