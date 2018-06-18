الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل التوترات التجارية

رويترز

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الإثنين في ظل استمرار قلق المستثمرين من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين بينما هوى سهم نيكسانز لصناعة الكابلات بعد تحذير بشأن الأرباح.

وبحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3 بالمئة إثر خسائر في آسيا بعد أن زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدة التوترات التجارية بالمضي قدما في فرض رسوم على واردات صينية مما دفع بكين إلى الرد بالمثل واستقر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بينما هبط المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة.

ونزل سهم نيكسانز الفرنسية 18.2 بالمئة بعد أن حذرت الشركة من تراجع أرباح العام بأكمله بسبب "تدهور مفاجئ" في أنشطة الجهد العالي وأثر التحذير سلبا على سهم منافستها الإيطالية بريسميان لينزل 2.2 بالمئة وانخفض سهم مجموعة الغاز والكهرباء الفرنسية إنجي 2.2 بالمئة بعد أن قالت إن تعطيلات لم تكن في الحسبان بمفاعلاتها النووية البلجيكية ستؤثر بمقدار 250 مليون يورو على الأرباح الأساسية والصافية للعام2018.

وفي أنحاء أخرى كان لنشاط عقد الصفقات أثره على تحركات الأسهم فقد ارتفع سهم اير شاتل النرويجية تسعة بالمئة بعد أن قالت لوفتهانزا إنها على اتصال بشركة الطيران بشأن اندماج محتمل وزاد سهم لوفتهانزا 0.3 بالمئة.