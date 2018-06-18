الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:-

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 21 28

بلطيم 22 28

مطروح 21 27

السلوم 20 28

سيوة 22 35

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

العريش 23 31

رفح 22 30

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 36

رأس سدر 25 37

نخل 23 38

نويبع 28 37

طابا 25 34

كاترين 21 33

الطور 27 38

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 28 38

مرسى علم 28 37

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 25 37

أسيوط 26 38

سوهاج 27 40

قنا 28 43

الأقصر 28 44

أسوان 29 45

أبوسمبل 30 43

الوادي الجديد 28 42

شلاتين 26 39

أبو رماد 27 38

رأس حدربة 28 38

حلايب 29 37

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 47

المدينة 31 45

الرياض 28 42

المنامة 33 39

أبوظبى 30 41

الدوحة 33 42

الكويت 32 46

دمشق 14 32

بيروت 23 27

عمان 16 30

القدس 17 28

غزة 22 29

بغداد 25 40

مسقط 32 37

صنعاء 14 30

الخرطوم 29 41

طرابلس 21 26

تونس 19 28

الجزائر 16 24

الرباط 17 26

نواكشوط 22 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 13 27

اسطنبول 20 27

اسلام اباد 25 36

نيودلهي 29 39

جاكرتا 24 34

بكين 20 27

كوالالمبور 24 32

طوكيو 18 23

أثينا 20 28

روما 18 32

باريس 13 22

مدريد 16 32

برلين 16 24

لندن 16 23

مونتريال 15 31

موسكو 16 27

نيويورك 26 35

واشنطن 26 36