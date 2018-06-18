اغتصاب 41 فتاة فى نهار رمضان بإيران يشعل الرأى العام بطهران

كتبت إسراء أحمد فؤاد

هزت قضية اغتصاب 41 فتاة فى أقاليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران الرأى العام الإيرانى، بعد أن كشف خطيب أهل السنة محمد طيب ملازهى فى مدينة ايرانشهر الحادث الذى وقع فى نهار رمضان، داعيا السلطات لإلقاء القبض على المتورطين ومعاقبتهم.

وأبرزت عددا من الصحف والمواقع الإخبارية الإيرانية القضية، وقالت إن الشرطة تمكنت من القبض على شخص اعترف باغتصاب 41 فتاة من مدينة إيرانشهر بإقليم سيستان وبلوشستان.

وتسبب الخبر فى صدمة فى الداخل الإيرانى، وأشار خطيب الجمعة لأهل السنة فى مدينة إيرانشهر، أشار فى خطبة عيد الفطر الجمعة الماضية للحادث، وقال إن عصابة مكونة من 4 أشخاص قاموا باغتصاب 41 فتاة فى شهر رمضان.

وطالب خطيب الجمعة بمدينة إيرانشهر التى يقطنها القومية البلوشية، المسئولين بسرعة ضبط وفتح تحقيق ومتابعة المتورطين فى الحادث.

من جانبه قال مدعى عام محكمة الثورة التابعة لهذه المدينة، محمد خانى إن السلطات وضعت على جدول أعمالها القبض على التورط فى خطف الفتيات فى مدينة إيرانشهر، وقال إنه القى القبض على شخص من المتورطين ويتم التحقيق معه لمعرفة أسباب الخطف والقبض على المتهمين الآخرين.

وطالب وزير الداخلية عبد الرضا رحمانى فضلى من محافظ سيستان وبلوشستان دانيال محبى بمتابعة الحادث واتخاذ الإجراءات والمتابعات القضائية.

وعبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، عن استيائهم للحادث بهشتاج "فتيات إيرانشهر"، نشرت من خلاله صور لاحتجاج عددا من الأهالى أمام محافظة المدينة، وأظهر الهاشتاج حالة الغليان التى تسرى بين الإيرانيين على واقع الحادث.