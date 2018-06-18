اعتقال نائب من النازيين الجدد فى اليونان على خلفية تسمية مقدونيا

(أ ف ب)

اعتقلت السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، نائبا من النازيين الجدد كان فارا من الاتهامات بالخيانة جراء موقفه العلنى المناهض لاتفاق مثير للجدل على تسمية دولة مقدونيا المجاورة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وفر كوستانتينوس بارباروسيس من حزب "الفجر الذهبي" للنازيين الجدد منذ الجمعة بعدما صدر أمر بالقاء القبض عليه.

وهو متهم بالخيانة جراء تصريحات أدلى بها فى البرلمان بشأن اتفاق للسماح بتسمية جارة اليونان "مقدونيا الشمالية"، وكان دعا الجيش لاعتقال الرئيس اليونانى ورئيس الوزراء ووزير الدفاع و"حمل رؤوسهم" إلى الحدود المقدونية.

وقال مصدر فى الشرطة إنه اعتقل فى منزل صديق له فى إحدى ضواحى اثينا إلى حيث فر الجمعة.

وشكلت تسمية دولة مقدونيا قضية خلافية بين البلدين منذ سنوات حيث يشير اليونانيون إلى أن إطلاق "مقدونيا" عليها يلمح إلى مطالبات من الدولة اليوغوسلافية السابقة بمنطقة تحمل الاسم ذاته فى شمال اليونان.

وتجرى محاكمات لقادة "الفجر الذهبي" منذ أكثر من عامين حيث يواجهون اتهامات بإدارة منظمة إجرامية مرتبطة بالعنف السياسى والعداء للأجانب.