video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 02:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال نائب من النازيين الجدد فى اليونان على خلفية تسمية مقدونيا

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:17 م
اعتقال نائب من النازيين الجدد فى اليونان على خلفية تسمية مقدونيا الشرطة اليونانية - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

اعتقلت السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، نائبا من النازيين الجدد كان فارا من الاتهامات بالخيانة جراء موقفه العلنى المناهض لاتفاق مثير للجدل على تسمية دولة مقدونيا المجاورة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وفر كوستانتينوس بارباروسيس من حزب "الفجر الذهبي" للنازيين الجدد منذ الجمعة بعدما صدر أمر بالقاء القبض عليه.

وهو متهم بالخيانة جراء تصريحات أدلى بها فى البرلمان بشأن اتفاق للسماح بتسمية جارة اليونان "مقدونيا الشمالية"، وكان دعا الجيش لاعتقال الرئيس اليونانى ورئيس الوزراء ووزير الدفاع و"حمل رؤوسهم" إلى الحدود المقدونية.

وقال مصدر فى الشرطة إنه اعتقل فى منزل صديق له فى إحدى ضواحى اثينا إلى حيث فر الجمعة.

وشكلت تسمية دولة مقدونيا قضية خلافية بين البلدين منذ سنوات حيث يشير اليونانيون إلى أن إطلاق "مقدونيا" عليها يلمح إلى مطالبات من الدولة اليوغوسلافية السابقة بمنطقة تحمل الاسم ذاته فى شمال اليونان.

وتجرى محاكمات لقادة "الفجر الذهبي" منذ أكثر من عامين حيث يواجهون اتهامات بإدارة منظمة إجرامية مرتبطة بالعنف السياسى والعداء للأجانب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ألمانيا وأنقرة تحييان ذكرى هجوم النازيين الجدد على عائلة تركية عام 1993

النازيون الجدد يقيمون مهرجانا لموسيقى الروك فى ذكرى ميلاد هتلر

السلطات الألمانية تداهم منازل أشخاص تشتبه أنهم من النازيين الجدد

فيديو.. مظاهرات ضد أردوغان بلندن لارتكابه مذابح فى عفرين وتصفه بـ"النازى الجديد"

اخبار عالميه

اليونان

النازيين الجدد

اعنقال

الشرطه اليونانيه




لا تفوتك
السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة