اشتباكات بمحيط حقول للنفط فى ليبيا تؤدى إلى "خسائر كارثية"

طرابلس (أ ف ب)

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، الاثنين تعرضها لـ"خسائر كارثية" جراء تعرض خزانين للنفط لهجوم اثناء اشتباكات عنيفة فى منطقة الهلال النفطى فى شمال شرق البلاد.

وهاجمت مجموعات مسلحة الخميس مينائى رأس لانوف والسدرة (على بعد 650 كلم شرق طرابلس) الخاضعين لسيطرة الرجل القوى فى شرق ليبيا المشير خليفة حفتر.

وبدأت القوات التى يقودها حفتر هجوما كبيرا على الهلال النفطى بدعم جوى لطرد ميلشيات ابراهيم الجضران وحلفائه من منطقة الهلال النفطي، كما أعلن الناطق باسمها الأحد.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن السعة التخزينية فى مرفأ راس لانوف انخفضت من 950 ألف برميل الى 550 ألف برميل من النفط الخام.

واظهرت صور نشرتها المؤسسة على موقعها الالكترونى أعمدة الدخان الاسود الكثيفة تتصاعد من خزان وقود تشتعل فيه النيران.

وكانت قوات الجضران، القائد السابق لحرس المنشآت النفطية المكلفة امن منطقة الهلال النفطي، تسيطر على الخزانات لعدة سنوات بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافى فى 2011، قبل أن تطردها قوات حفتر فى سبتمبر 2016.