ارتفاع حصيلة مصابى زلزال اليابان لـ 350 شخصا

طوكيو(أ ش أ)

ارتفعت حصيلة مصابى الزلزال الذى ضرب غرب اليابان إلى أكثر من 350 مصابا، علاوة على 3 قتلى.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين، أن وكالة الأرصاد الجوية حذرت من إمكانية حدوث زلزال آخر شديد خلال الأيام المقبلة.

وصرح توشيوكى ماتسومورى مسئول بوكالة الأرصاد الجوية بأن نشاط زلزالى متكرر يستمر فى الجزء الشمالى من محافظة أوساكا، مشيرا إلى أن الهزات الأرضية القوية قد تزيد من خطورة حدوث انزلاقات أرضية أو انهيار المبانى، ونصح الأشخاص المتواجدين فى هذه المناطق بتوخى الحذر من وقوع المزيد من الأنشطة الزلزالية والأمطار.

وكان زلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر قد ضرب شمالى محافظة "أوساكا" اليابانية قبل نحو الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلى لليابان)، وفر نحو 1300 شخص إلى مراكز إجلاء تم إنشاؤها فى أنحاء محافظة أوساكا، كما تسبب الزلزال فى انقطاع المياه والغاز عن نحو 100 ألف منزل فى النصف الشمالى من أوساكا.