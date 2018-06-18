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ارتفاع حصيلة ضحايا هجمات السبت الماضر فى نيجيريا إلى 43 قتيلا

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:51 م
ارتفاع حصيلة ضحايا هجمات السبت الماضر فى نيجيريا إلى 43 قتيلا جانب من العنف فى نيجيريا_ صورة أرشيفية
كانو (أ ف ب)
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أكد مسؤولون فى نيجيريا، الاثنين أن عدد ضحايا الاعتداءات الدامية التى يُشتبه بانها من تنفيذ جماعة بوكو حرام، وتضمنت استخدام فتيات صغيرات السبت فى شمال شرق البلاد، ارتفع إلى 43 قتيلا.

فقد استهدفت هجومان انتحاريان يحملان بصمات بوكو حرام أشخاصًا عائدين مساء السبت من احتفالات عيد الفطر فى منطقة دامبوا فى ولاية بورنو.

وبعد الهجومين الانتحاريين، أطلق متشددون قذائف صاروخية على حشود تجمعت فى موقع الهجومين، ما تسبب فى ارتفاع حصيلة القتلى.

وقال المسؤول المحلى كومى وكيل لوكالة فرانس برس "قتل نحو 43 شخصا وهناك 12 شخص إصاباتهم بالغة" سينقلون بالمروحيات إلى مايدوغورى عاصمة ولاية بورنو بمساعدة من الصليب الاحمر، وأوضح وكيل إصابة 35 آخرين وهم "فى مرحلة تحويلهم إلى عيادات الصليب الاحمر" فى بيو.

وأكد مسؤول محلى أخر الحصيلة الجديدة. وكانت حصيلة اولية الأحد تشير إلى مقتل 31 شخصا فقط، غالبا ما تشن بوكو حرام هجمات بواسطة انتحاريين، وفتيات انتحاريات فى كثير من الحالات، تستهدف مساجد، واسواقا، ومخيمات تأوى نازحين هربوا من العنف جراء التمرد المستمر منذ تسع سنوات.

 


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