إيقاف البحث عن نحو 200 مفقود من ضحايا بركان جواتيمالا

جواتيمالا (أ ف ب)

قررت السلطات فى جواتيمالا الأحد، إيقاف عمليات البحث عن نحو 200 مفقود منذ ثوران بركان "فويجو" الذى تسبب بمقتل 110 أشخاص وإجلاء الآلاف من منازلهم منذ مطلع الشهر الجارى.

وأكد المسؤولون مقتل 110 أشخاص منذ ثوران البركان فى 3 يونيو، لكن 197 شخصا بقوا فى عداد المفقودين.

وأفاد الناطق باسم وكالة الحماية المدنية الحكومية دافيد دى ليون أن الوكالات المشاركة فى عمليات البحث قررت إنهاء عملها "لأن المنطقة غير مأهولة والمخاطر كبيرة".

وكانت جهود البحث التى تم إيقافها تتركز على قريتى "سان ميجيل لوس لوتيس" و "إل ريكريو" وهما الأكثر تضررا جراء البركان.

وخلّف ثوران بركان فويجو بركان النار البالغ ارتفاعه 3763 مترا والواقع على بعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة جواتيمالا عشرات الجرحى أيضا، كما هجّر أكثر من 12 ألف شخص بينهم أكثر من 3600 يقيمون فى ملاجئ.

ولا يزال البركان يطلق حمما ويتسبب بانفجارات ضعيفة 5 أو 4 مرات فى الساعة، قاذفا رمادا يتجاوز ارتفاعه كيلومترا فى السماء.