إنشاء مدينة صناعية عالمية تركية بمصر عام 2019

أيمن رمضان

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك "تومياد"، أتيلا أتاسفين، أن نحو مليون مصرى يستفيدون من حجم الاستثمارات التركية فى مصر، بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أوضح "أتاسفين" أن الجمعية التى يرأسها أطلقت مبادرة "هيا نصنع معا" فى نوفمبر الماضى، سيظهر صداها قريبا مع تدشين مدينة صناعية عالمية بمصر فى 2019.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك "تومياد"، أن هناك اتجاها لتدشين مدينة صناعية عالمية فى مصر، وأن الجمعية الآن تعد دراسات جدوى، قائلا "طلبنا مليون متر من هيئة التنمية الصناعية، التى رحبت بالفكرة وطلبوا تطويرها وزيادة المساحة.

وكشف عن بدء المشروع فعليا فى 2019، قائلا: "تلقينا طلبات كثيرة من رجال الأعمال للشراكة، وسيكون للمستثمر نحو 500 متر كبداية ".

وتأسست جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، فى 2003 عبر 22 رجل أعمال، وحاليا تفوق الـ800 عضو، 90 منهم أتراك فقط والباقى مصريون، يديرون شركات يبلغ إجمالى استثماراتها نحو 8 مليارات دولار.

وتقدم الحكومة المصرية، تسهيلات للمستثمرين لأن لديها وعيا بأن المستقبل فى التصنيع وأن المشاكل الاقتصادية لا مفر منها، إلا بتطوير الصناعة كونها السبيل لازدهار البلاد - بحسب رجل الأعمال التركى -

وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليارات دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليارات دولار خلال 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.