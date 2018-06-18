إعلاميون وفنانون وشخصيات عامة يغادرون إلى موسكو لدعم منتخب مصر

كتب أحمد مصطفى و محمد طنطاوى

غادرت مطار القاهرة الدولى منذ قليل، طائرة وعلى متنها فنانون وإعلاميون و شخصيات عامة، لمؤازرة المنتخب الوطنى فى مباراته أمام روسيا بالمونديال.

وغادر على متن الطائرة الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع والإعلامية شريهان أبو الحسن والإعلامية لميس الحديدى و الكابتن حسام حسن المدير الفنى للنادى المصري، والفنان سمير الإسكندراني وأشرف زكى نقيب الممثلين وأحمد عبد العزيز وأحمد فهمى وفيفي عبده وحسن الرداد وشريف منير.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القادمة، إنطلاق عدد من الرحلات المتجهة لموسكو لنقل مشجعي المنتخب الوطنى، فى إطار خطة مصر للطيران لنقل المشجعين لمؤازرة المنتخب الوطنى فى مشواره ببطولة كأس العالم.