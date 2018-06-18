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إصابة 9 أشخاص فى انقلاب أتوبيس على طريق "الغردقة- غارب"

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:24 ص
إصابة 9 أشخاص فى انقلاب أتوبيس على طريق "الغردقة- غارب" حادث تصادم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصيب 9 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر انقلاب أتوبيس رحلات، بالكيلو 19 طريق الغردقة - غارب، وتم نقلهم لمستشفى غارب المركزى لتلقيهم العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، تفيد انقلاب أتوبيس رحلات، بالكيلو 19 طريق الغردقة - غارب، مما أسفر عن إصابة عدد من ركابه.

 

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة وتم نقلهم لمستشفى غارب المركزى. وأكد مصدر طبى بمستشفى غارب أن المصابين حالتهم مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

 


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