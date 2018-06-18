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إصابة 7 أشخاص إثر سقوط شرفة عقار بالإسكندرية

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:03 م
إصابة 7 أشخاص إثر سقوط شرفة عقار بالإسكندرية سقوط شرفه-ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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 أصيب 7 أشخاص، إثر سقوط شرفة من عقار قديم بالإسكندرية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى الإسعافات، وتحرر المحضر  إدارى قسم شرطة سيدى جابر،  وجارى العرض على النيابة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمورقسم شرطة سيدى جابر بسقوط شرفة شقه بعقار كائن شارع النور - عزبة حجازى.

انتقل مأمور وضباط القسم  وقوات من إدارة الحماية المدنية  بمعداتها، وبالفحص  تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 50 متر مربع تقريباً " بناء قديم - أسقف خرسانية " مكون من عدد 3 طوابق بكل طابق شقه "مأهول بالسكان "ملك المدعو / ش.س.ا  وسقوط شرفة شقه الطابق الثاني  بالطريق العام.

نتج عن ذلك إصابة  7 أشخاص من بينهم عدد 2 من قاطني الشقة  و 5 أطفال  تصاف تواجدهم أسفل الشرفة بكسور وجروح وكدمات  بمختلف أنحاء الجسم، تم نقل المصابين للمستشفى الرئيسي الجامعي  للعلاج "حالتهم مستقرة " ، تم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق  وأفاد مهندس الحي بسقوط الشرفة لتهالكها  دون تأثير على حالة العقار  وأوصي بالعرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة ،كٌلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة ، تحرر المحضر إدارى قسم شرطة سيدى جابر وجارى العرض على النيابة.

 

 

 

 


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