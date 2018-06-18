إصابة 7 أشخاص إثر سقوط شرفة عقار بالإسكندرية

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمورقسم شرطة سيدى جابر بسقوط شرفة شقه بعقار كائن شارع النور - عزبة حجازى.
انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 50 متر مربع تقريباً " بناء قديم - أسقف خرسانية " مكون من عدد 3 طوابق بكل طابق شقه "مأهول بالسكان "ملك المدعو / ش.س.ا وسقوط شرفة شقه الطابق الثاني بالطريق العام.
نتج عن ذلك إصابة 7 أشخاص من بينهم عدد 2 من قاطني الشقة و 5 أطفال تصاف تواجدهم أسفل الشرفة بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، تم نقل المصابين للمستشفى الرئيسي الجامعي للعلاج "حالتهم مستقرة " ، تم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق وأفاد مهندس الحي بسقوط الشرفة لتهالكها دون تأثير على حالة العقار وأوصي بالعرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة ،كٌلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة ، تحرر المحضر إدارى قسم شرطة سيدى جابر وجارى العرض على النيابة.
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