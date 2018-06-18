video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 08:03 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء جنوب بنى سويف

الإثنين، 18 يونيو 2018 07:06 م
إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء جنوب بنى سويف مشاجرة أرشيفية
بنى سويف ايمن لطفى
إضافة تعليق

أصيب 6 أشخاص مساء اليوم فى مشاجرة بين عائلتين بمركز ببا جنوب بنى سويف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

واستقبل مستشفى ببا المركزى كلا من: محمد فيصل 45 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، سيد فتحى صادق 39 نزيف داخلى، كرم راشد عبد الحليم 37 كسر بقاع الجمجمة، عبدالله فتحى 19 طعنة نافذة بالصدر، فيصل سيد 42 جرح قطعى بالوجه، علاء سيد أحمد 41 اشتباه نزيف بالبطن، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف لخطورة حالتهم نتيجة استخدام الاسلحة البيضاء "سنج ومطاوى" خلال المشاجرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 175 جوال دقيق مدعم قبل بيعها لأحد مصانع المكرونة فى بنى سويف

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار الحوادث

حوادث اليوم

حوادث مصر

مشاجره بين عائلتين

اصابه 6 اشخاص

مستشفى ببا المركزى




لا تفوتك
محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

لطلاب الثانوية العامة.. أقوى مراجعة بمادة الفيزياء فى ليلة الامتحان

لطلاب الثانوية العامة.. أقوى مراجعة بمادة الفيزياء فى ليلة الامتحان

كوبر يضع الرتوش النهائية على خطة الفراعنة لمواجهة روسيا بكأس العالم.. صلاح يطلب المشاركة أساسيا.. المدرب الأرجنتينى يدرس الدفع بعمرو وردة مهاجما صريحا.. رمضان صبحى يعلن التحدى.. ولهيطة يتحدث عن الراحة النفسية

كوبر يضع الرتوش النهائية على خطة الفراعنة لمواجهة روسيا بكأس العالم.. صلاح يطلب المشاركة أساسيا.. المدرب الأرجنتينى يدرس الدفع بعمرو وردة مهاجما صريحا.. رمضان صبحى يعلن التحدى.. ولهيطة يتحدث عن الراحة النفسية

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة