إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء جنوب بنى سويف

بنى سويف ايمن لطفى

أصيب 6 أشخاص مساء اليوم فى مشاجرة بين عائلتين بمركز ببا جنوب بنى سويف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

واستقبل مستشفى ببا المركزى كلا من: محمد فيصل 45 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، سيد فتحى صادق 39 نزيف داخلى، كرم راشد عبد الحليم 37 كسر بقاع الجمجمة، عبدالله فتحى 19 طعنة نافذة بالصدر، فيصل سيد 42 جرح قطعى بالوجه، علاء سيد أحمد 41 اشتباه نزيف بالبطن، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف لخطورة حالتهم نتيجة استخدام الاسلحة البيضاء "سنج ومطاوى" خلال المشاجرة.