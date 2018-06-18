إصابة 5 أشخاص فى فى انقلاب سيارتين ملاكى بطرق السويس

السويس - سيد نون

أصيب اليوم ، 5 أشخاص، فى انقلاب سيارتين ملاكى بطريق العين السخنة – القطامية، وطريق السويس – عيون موسى، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطاراً بالحادثين وتبين أن الحادث الأول، وقع بطريق العين السخنة – القطامية، وأصيب به شخصان.

ووقع الحادث الثانى، بطريق "السويس – عيون موسى" وأصيب بالحادث 3 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى بمستشفى السويس العام، أن الـ5 مصابين، يتم علاجهم وتوجد حالة واحدة فقط حالتها خطرة.