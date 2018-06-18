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الإثنين، 18 يونيو 2018 01:16 م
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إصابة 5 أشخاص فى فى انقلاب سيارتين ملاكى بطرق السويس

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:37 ص
إصابة 5 أشخاص فى فى انقلاب سيارتين ملاكى بطرق السويس إنقلاب سيارة - أرشيفية
السويس - سيد نون
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أصيب اليوم ، 5 أشخاص، فى انقلاب سيارتين ملاكى بطريق العين السخنة – القطامية، وطريق السويس – عيون موسى، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطاراً بالحادثين وتبين أن الحادث الأول، وقع بطريق العين السخنة – القطامية، وأصيب به شخصان.

ووقع الحادث الثانى، بطريق "السويس – عيون موسى" وأصيب بالحادث 3 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى بمستشفى السويس العام، أن الـ5 مصابين، يتم علاجهم وتوجد حالة واحدة فقط حالتها خطرة.

 


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