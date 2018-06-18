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الإثنين، 18 يونيو 2018 12:32 م
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إدارة مواقف الأقاليم بالقاهرة تنتهى من تعريفة الركوب بمواقف المرج بعد زيادتها

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:41 ص
إدارة مواقف الأقاليم بالقاهرة تنتهى من تعريفة الركوب بمواقف المرج بعد زيادتها تعريفة الركوب بموقف أقاليم المرج بعد زيادتها
ماجد تمراز
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أنهت الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، برئاسة اللواء منيب العزب، مدير الإدارة، تحديد تعريفة الركوب بموقف  المرج للأقاليم، بعد ارتفاع أسعار الوقود، حيث حددت محافظة القاهرة، التعريفة وفق المسافات بالكيلو متر لمواقف (السرفيس – الميكروباص – النقل الجماعي – النقل العام – التاكسي الأبيض – الأقاليم)

وأكدت الإدارة على الإعلان عن التعريفة الموحدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الاقاليم وأي سائق لن يلتزم بهذه التعريفه يتم سحب الترخيص منه فورا واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وتمثلت الزيادة  فى كافة الخطوط بنسبة تراوحت ما بين 15: 20%.

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