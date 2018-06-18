video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 02:56 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

أوزبكستان تأمر بسجن مواطنا أمريكيا بتهمة التواصل مع جماعات إرهابية

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:37 م
أوزبكستان تأمر بسجن مواطنا أمريكيا بتهمة التواصل مع جماعات إرهابية اعتقال - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قالت وكالة أنباء أوزبكستان الرسمية، اليوم الاثنين، إن السلطات اعتقلت رجلا يحمل الجنسية الأمريكية لدى وصوله إلى البلاد واتهمته بصلات بجماعة متشددة.

ونقلت الوكالة عن جهاز أمن الدولة قوله إن زوكير علييف (46 عاما) المولود فى أوزبكستان والحاصل على الجنسية الأمريكية عام 2014 اعتقل يوم 16 يونيو فى إقليم قاشقاداريو فى جنوب البلاد.

وأضافت أن علييف كان على قائمة المطلوبين منذ عام 2005 بسبب صلاته بالحركة الإسلامية فى أوزبكستان وهى جماعة متشددة ظهرت فى تسعينيات القرن الماضى وسط حالة تمرد فى الجمهورية السوفيتية السابقة.

وحارب مقاتلو الحركة إلى جانب حركة طالبان فى أفغانستان وقالت الوكالة إن علييف تدرب هناك، ولم تعلق السفارة الأمريكية فى طشقند.

ويقول علييف على صفحته على موقع فيسبوك التى ورد اسمه فيها زوكير على إنه عاش فى بلدتين صغيرتين فى فرجينيا ودرس فى جامعة نيفادا فى الولايات المتحدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين يلتقى رئيس أوزبكستان فى الصين

مجموعة مصر.. أوروجواى تكتسح أوزبكستان بثلاثية قبل لقاء الفراعنة

مجموعة مصر.. أوروجواى تتقدم على أوزبكستان بهدف فى الشوط الأول

مجموعة مصر.. سواريز وكافانى يقودان هجوم أوروجواى أمام أوزبكستان

مجموعة مصر.. أوروجواى تواجه أوزبكستان فى البروفة الأخيرة قبل المونديال

اخبار عالميه

اوزبكستان

داعش

الشرطه فى اوزبكستان

امريكا




لا تفوتك
السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة