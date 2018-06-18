أوزبكستان تأمر بسجن مواطنا أمريكيا بتهمة التواصل مع جماعات إرهابية

رويترز

قالت وكالة أنباء أوزبكستان الرسمية، اليوم الاثنين، إن السلطات اعتقلت رجلا يحمل الجنسية الأمريكية لدى وصوله إلى البلاد واتهمته بصلات بجماعة متشددة.

ونقلت الوكالة عن جهاز أمن الدولة قوله إن زوكير علييف (46 عاما) المولود فى أوزبكستان والحاصل على الجنسية الأمريكية عام 2014 اعتقل يوم 16 يونيو فى إقليم قاشقاداريو فى جنوب البلاد.

وأضافت أن علييف كان على قائمة المطلوبين منذ عام 2005 بسبب صلاته بالحركة الإسلامية فى أوزبكستان وهى جماعة متشددة ظهرت فى تسعينيات القرن الماضى وسط حالة تمرد فى الجمهورية السوفيتية السابقة.

وحارب مقاتلو الحركة إلى جانب حركة طالبان فى أفغانستان وقالت الوكالة إن علييف تدرب هناك، ولم تعلق السفارة الأمريكية فى طشقند.

ويقول علييف على صفحته على موقع فيسبوك التى ورد اسمه فيها زوكير على إنه عاش فى بلدتين صغيرتين فى فرجينيا ودرس فى جامعة نيفادا فى الولايات المتحدة.