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الإثنين، 18 يونيو 2018 07:18 م
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أهم 10 بوستات.. محمد صلاح يعلن جاهزيته لقيادة المنتخب فى لقاء روسيا غدا

الإثنين، 18 يونيو 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. محمد صلاح يعلن جاهزيته لقيادة المنتخب فى لقاء روسيا غدا محمد صلاح
كتبت ريهام عبد الله
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الإثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1. محمد صلاح يعلن جاهزيته لقيادة المنتخب فى لقاء روسيا غدا

 

2. جدو يحتفل بالذكرى الخامسة لزفافه ويوجه رسالة لزوجته

جدو
جدو

 

3. نصر محروس ينشر صورة من كواليس تصوير كليب "ليه يا دنيا الواحد"

نصر محروس
نصر محروس

 

4. عمرو سلامة يعلن اختيار إعلان "حلم" لمساعدة ذوى الاحتياجات فى مهرجان كان ليونز

1
 
 

5. مجدى عبد الغنى ينشر صورة مع نجوم المنتخب أثناء تناول الإفطار فى روسيا

مجدى عبد الغنى
مجدى عبد الغنى

 

6. دينا فؤاد تحتفل بزفاف شقيقتها رنا

دينا فؤاد
دينا فؤاد

 

7. نيللى كريم وهانى عادل يسجلان أغنية لتشجيع منتخب مصر فى كأس العالم

نيللى كريم وهانى عادل
نيللى كريم وهانى عادل

 

نيللى
نيللى

 

8. فيديو.. ظافر العابدين من روسيا " مربوحة تونس "

 

9. محمد محسن يهنئ أمير كرارة وبيتر ميمى على حرب كرموز

محمد محسن
محمد محسن

 

10. نجيب ساويرس:"إلى تونس الخضرا.. عليكم بالإنجليز النهارده إن شالله قلوبنا معاكم"

 

نجيب
نجيب ساويرس

 


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