أنور قرقاش: التواصل القطرى الإيرانى انتقل من المستور إلى المفضوح

كتب محمد تهامى زكى

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن التواصل القطرى الإيرانى أصبح على أعلى مستوى وانتقل من المستور إلى المفضوح.

وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "التواصل القطرى الإيرانى على أعلى المستويات والتوافق فى الطرح والرأى كما أوردته وكالة مهر الإيرانية الْيَوْمَ ليس بالمستغرب، فما هو إلا انتقال من المستور إلى المفضوح، هو توجه انتهازى ملتبس فى دعم الحوثى وغيره من المواقف، ولعله لا يعبر عن قناعات المواطن".





وأضاف قرقاش: "لا أتصور أن المواطن القطرى راض عن دعم حكومته للحوثى أو تقارب بلاده من طهران، كما أنه لم يرضى قبلا بتطبيع بلاده مع إسرائيل أو علاقاتها مع حزب الله، عزل القطرى عن محيطه مسئول عنها التوجهات السياسية الباطنية لقيادته".