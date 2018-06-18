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الإثنين، 18 يونيو 2018 04:37 م
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"أندوراما فينتشرز" و"دونسرى" الهندية تستحوذان على شركة مصرية

الإثنين، 18 يونيو 2018 04:03 م
"أندوراما فينتشرز" و"دونسرى" الهندية تستحوذان على شركة مصرية بتروكيماويات
رويترز
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أتمت اندوراما فينتشرز المتخصصة فى إنتاج البتروكيماويات اليوم الإثنين، اتفاقا مع دونسرى الهندية لشراء الشركة المصرية الهندية لإنتاج البوليستر، وقالت اندوراما المقيدة فى تايلاند فى بيان اليوم الإثنين، إنها دخلت فى اتفاق شراكة مع دونسرى بتروكيم للاستحواذ على المصرية الهندية لإنتاج البوليستر الواقعة فى المنطقة التجارية الحرة بالعين السخنة شمال غرب خليج السويس والبالغة طاقتها 540 ألف طن سنويا ولم يذكر البيان قيمة الصفقة.

وأضافت اندوراما التى تعمل فى الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أن المصرية الهندية للبوليستر ستعزز الطاقة الإنتاجية العالمية لاندوراما فينتشرز بنسبة عشرة بالمئة.

وقالت: "ستقوم اندوراما فينتشرز بإدخال إمكانيات ذات مستوى عالمى واقتصاديات سلسلة توريد للشركة المشتركة حتى تقوم على نحو تنافسى بتلبية احتياجات العملاء المتنامية من التغليف المستدام فى مصر وفى المنطقة ككل وسوف تكون واحدة من أكبر المشروعات فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا".

تخدم منتجات اندوراما فينتشرز قطاعات إنتاج السيارات والسلع الاستهلاكية والمشروبات والرعاية الشخصية والصحة والإطارات وقطاعات السلامة.


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