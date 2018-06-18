أنباء عن إصابة أكثر من 200 شخص فى زلزال اليابان

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الاثنين، أن هناك أنباء عن إصابة أكثر من 200 فى زلزال اليابان.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن السلطات فى منطقة أوساكا اليابانية تخشى مقتل العديد من الأشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات فى زلزال قوى ضرب غرب الأرخبيل اليابانى الاثنين.

وتحدث التلفزيون العام "إن إتش كا" وقناة "أساهى" الخاصة عن احتمال وجود "العديد" من القتلى، وقالت شرطة أوساكا لوكالة فرانس برس إنها لا تستطيع تأكيد هذه المعلومات على الفور.