أمن الجيزة يكثف تحريات لكشف غموض مقتل تاجر أثاث بالعجوزة

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بقتل تاجر أثاث داخل شقة بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بمنطقة أرض اللواء، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة تاجر أثاث مصابا بعدة طعنات واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.