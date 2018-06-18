video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:11 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تعتزم إرسال روبوتات إلى القمر تمهيدا لاستئناف إرسال رواد فضاء

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:35 م
أمريكا تعتزم إرسال روبوتات إلى القمر تمهيدا لاستئناف إرسال رواد فضاء دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

قالت شيريل وارنر المتحدثة باسم قسم الاستكشاف الإنسانى فى إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تريد إرسال روبوتات لاستكشاف القمر بحلول العام المقبل تمهيدا لعودة إرسال رواد فضاء إلى هناك لأول مرة منذ عام 1972.

وأضافت وارنر أن ناسا تخطط لسلسلة من البعثات إلى القمر العام المقبل بهدف تطوير القدرة على العودة إلى القمر، وأوضحت خلال اتصال هاتفى أن ناسا ستعمل مع شركات خاصة لم يتم اختيارها بعد بشأن هذه البعثات.

ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى شهر ديسمبر  توجيها قال إنه سيسمح لرواد الفضاء بالعودة إلى القمر ومن ثم قيادة بعثة إلى كوكب المريخ. والشهر الماضى أمر ترامب إدارته بمراجعة قوانين رحلات الفضاء التجارية.

وهبط الأمريكيون على سطح القمر للمرة الأولى عام 1969 محققين هدفا وضعه الرئيس الأمريكى الأسبق جون إف. كنيدى عام 1961 ومتوجين سباقا استمر عشر سنوات بين واشنطن وموسكو.ومنذ ذلك الحين ركزت الجهود الأمريكية فيما يتعلق بالفضاء على المركبات الفضائية التى تدار عن بعد ولا تحتاج لوجود أطقم بشرية.

وكان الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو. بوش قال عام 2004 إن البشر سيعودون إلى القمر بحلول عام 2020 لكن خلفه باراك أوباما قال عام 2016 إن الولايات المتحدة سترسل بشرا إلى المريخ خلال العقد الرابع من الألفية الثالثة.

 

 


إضافة تعليق

أمريكا

إرسال روبوتات

القمر

استئناف إرسال رواد فضاء




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة