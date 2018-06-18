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الإثنين، 18 يونيو 2018 08:04 م
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أسهم العربية للطيران تتراجع فى دبى ومعظم البنوك تهبط فى أبوظبى

الإثنين، 18 يونيو 2018 06:07 م
أسهم العربية للطيران تتراجع فى دبى ومعظم البنوك تهبط فى أبوظبى بورصة - صورة ارشيفية
رويترز
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أغلقت بورصتا دبى وأبوظبى على انخفاض اليوم الإثنين، فى انعكاس لهبوط الأسهم العالمية وأسعار النفط نظرا لتنامى التوترات التجاريةوأغلقت أسواق الأسهم فى بقية منطقة الشرق الأوسط فى عطلة عيد الفطر.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فرض رسوم على واردات صينية، وهو ما دفع الصين إلى الرد بإجراءات مماثلة.

وتراجعت الأسهم العالمية اليوم الإثنين، وتعرضت أسعار النفط لضغوط على وجه الخصوص بعدما هددت الصين بفرض رسوم على وارداتها من الخام الأمريكى.

وهبط مؤشر سوق دبى 1.8%. وتراجع سهم العربية للطيران 7%، وكان الأسوأ أداء والأكثر تداولا فى السوق.

وقالت شركة الطيران المنخفض التكلفة اليوم، إنها استثمرت فى صناديق أبراج، ولم تخض فى تفاصيل حول انكشافها على مجموعة الاستثمار المباشر التى تقدمت الأسبوع الماضى بطلب لتصفية مؤقتة.

ووفقا لموقع العربية للطيران الإلكترونى، فإن مؤسس أبراج عارف نقفى عضو بمجلس إدارة الناقلة العاملة فى الشرق الأوسط.

وقالت شركة الطيران، إنها عينت فريقا من الخبراء الذين "ينخرطون بفاعلية مع جميع أصحاب المصلحة والدائنين المعنيين بالأمر لضمان حماية استثمار العربية للطيران ومصلحتها التجارية".

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبى 2.7% مع هبوط أسهم المؤسسات المالية فى معظمها. وأغلقت أسهم بنك أبوظبى التجارى ومصرف أبوظبى الإسلامى وبنك الاتحاد الوطنى وبنك أبوظبى الأول ذى الثقل فى السوق على انخفاض. وكان سهم بنك أبوظبى الأول الخاسر الأكبر بتراجعه 3.6 %

لكن الاستثناء الوحيد كان بنك الفجيرة الوطنى، الذى قفز سهمه 13.4% محققا أداء أفضل من السوق. وأبلغ الرئيس التنفيذى للبنك صحيفة ذا ناشونال الإماراتية الأسبوع الماضى بأن المصرف يخطط لإنشاء برنامج سندات ويصبح مقترضا منتظما لتمويل نموه.

وهبط سهم شركة الاستثمار الواحة كابيتال 4.5 %. وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضى، إن الشركة التى مقرها أبوظبى تخلت عن خطط لجمع 300 مليون دولار لصندوق استثمار مباشر، مع تضرر طلب المستثمرين على صناديق الاستثمار المباشر فى الشرق الأوسط بسبب أزمة الثقة فى أبراج أكبر شركات القطاع فى المنطقة، والتى تواجه مزاعم بإساءة استخدام أموال.

 


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