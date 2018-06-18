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أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-6-2018 فى مصر

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:46 ص
أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-6-2018 فى مصر الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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شهدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين 18-6-2018 استقرارا لجميع الأعيرة ، بعد انخفاض سعر الذهب أول أمس السبت بقيمة 3 جنيهات فى سوق الصاغة بمصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 642 جنيها للجرام حتى الآن.

وافتتح سوق الصاغة تعاملاته اليوم على استقرار فى الأسعار، والتى قد ترتفع أو تنخفض جنيه عن السعر المذكور، وشهدت أسعار أوقية الذهب عالميا تراجع كبير الأيام الماضية بما قيمته 16 دولار حتى الآن لتسجل الأوقية 1282 دولار، ولم يستجب السوق فى مصر للتراجع العالمى إلا فى حدود تراجع 3 جنيهات فقط بسبب ارتفاع سعر الدولار.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد، وكذلك سعر مصنعية الذهب تختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى.

خدمة أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم، ضمن حزمة من الخدمات يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية، مصحوبا بتحليل عن وضع سوق الصاغة.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى

:

عيار 21 : 642 جنيها

  عيار 18: 550 جنيها

 عيار 24: 734 جنيها

 الجنيه الذهب :5136 جنيها

  الأوقية: 1282 دولارا

.

سعر الذهب فى مصر يتأثر بصورة مباشرة بأسعار الذهب عالميا، وكذلك سعر الدولار فى سوق الصرف بمصر، إلى جانب عامل العرض والطلب، وشهد سوق الصاغة الأيام الماضية انتعاشة محدودة نتيجة شراء شبكة العيد.


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